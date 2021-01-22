20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين.وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.