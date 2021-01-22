ماليزيا تدين بشدة الهجمات الإرهابية فى بغداد

أدانت ماليزيا، اليوم الجمعة، بشدة اللهجة الهجمات الإرهابية التي وقعت بمدينة بغداد بالعراق، أمس، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى بين المدنيين الأبرياء.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية: "نقدم بخالص تعازينا للعراق حكومة وشعبًا، لا سيما أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وأكدت أن ماليزيا تتضامن مع العراق خلال هذا الوقت العصيب.وأوضحت أن ماليزيا تؤكد من جديد موقفها الرافض للإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، مشددة على أن هناك حاجة ملحة لبذل الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على قضية الإرهاب بشكل شامل وفعال.