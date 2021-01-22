«مصر للطيران» تطرح تخفيضات جديدة على رحلاتها

أعلنت مصر للطيران عن طرح باقة من التخفيضات إلى العديد من وجهاتها الدولية، حيث طرحت الشركة تخفيض 20% على التذاكر الصادرة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن عند شراء التذاكر حتى 15 فبراير 2021 والسفر حتى 14 أبريل 2021.كما طرحت تخفيضًا 25% من القاهرة إلى الخرطوم على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر حتى 15 فبراير 2021 والسفر حتى 10 مارس 2021.وكذلك طرحت الشركة تخفيض 40% على الرحلات من القاهرة إلى أثينا على الدرجات السياحية ورجال الأعمال وكذلك 40% من القاهرة إلى إسطنبول على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر حتى 31 يناير 2021 والسفر حتى 5 يونيو 2021.وطلبت الشركة من عملائها ضرورة اتباع كل الإجراءات الوقائية في جميع مراحل السفر.