مخدرات بـ 2 مليون جنيه.. ضبط ديلر 6 أكتوبر

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحل إقامته الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر، وعُثر بحوزته على (عدد 13 طربة لمخدر الحشيش - كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية لبودرة مخدر الحشيش - لفافة لمخدر البانجو – كمية من الأقراص المخدرة - عدد من الزجاجات لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - كمية من المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع - عدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - طبنجة منتهية التراخيص - عدد من الطلقات - طبنجة صوت - سلاح أبيض عبارة عن مطواة - سيارة - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - عدد 2 هاتف محمول - عدد 2 ميزان).وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والعدد والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى.