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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:10 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية فعاليات بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتضمنت مجموعة من الورش الحرفية منها التطريز بالخرز تدريب د.جيهان المالكي.

وذلك بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث تهدف المبادرة إلي تعليم مجموعة من الشباب حرفة أو مهنة تستيفيد منها الشباب من مختلف الفئات العمرية وتعمل على خلق مصدر رزق مستقبلا، وفكرة الورشة استخدام تصميمات مستوحاه من القلادادت من الفن الفرعوني المصري القديم، تم تكبيرها ثم طباعتها باستخدام كربون القماش خيط نيلون، كربون قماش للطباعة، على الشاسيه، تلاها الإنتقال للمرحلة التالية التطريز بإستخدام الخرز الملون والأحجار الكريمة، وأخرجت الورشة عدد 6 شاسيهات من القطيفة.

أشارت المالكي إلى أن هناك العديد من الأعمال اليدوية التي يمكن تعلمها بكل سهولة ويحتاجها العديد من الأفراد، ومن ثم تصبح مشروعك الخاص ومصدر للدخل الشهري، وعلى رأس الأعمال اليدوية استخدام الخرز الكريستال لصناعة إكسسوارات النساء أو الميداليات أو التابوهات أو أفكار متعددة ومتطورة، حيث إنها أصبحت واحدة من أهم المشاريع المنزلية التي تقوم بها النساء في الوقت الحالي، وبالفعل أكدت العديد منهن أنها ربحت من خلال هذا المشروع وأصبح بمثابة مصدر دخل أساسي تعتمد، ويوجد للخرز العديد من الأشكال والألوان، وكلها تسمى خرز، منه مثل حبة السمسم، والكريستال الكبير، ويتطلب العمل بالخرز الدقة العالية، وهو الآن يستخدم في العديد من الصناعات، وتختلف أسعار المنتجات المصنوعة من الخرز على حسب جودة الخرز الذي يتم به العمل، كما أنه يدخل في عمل براويز الحائط، والمفارش، وعمل به هدايا مميزة.

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