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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير داخلية عمان يصل الدوحة ويلتقي رئيس وزراء قطر

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:10 م
وزير الداخلية بسلطنة
وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي
نيفين أشرف
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وصل وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، ونجيب بن يحيى البلوشي، سفير سلطنة عمان لدى قطر، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول أهداف الزيارة الحالية.

وتأتي زيارة الوزير العماني إلى قطر بعد إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية الـ41، التي عُقدت في الخامس من يناير الجاري، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

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