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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة 850 شيشة في حملة على الكافيهات والمقاهى بالمقطم

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:09 م
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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أكدت وزارة التنمية المحلية، شن حى المقطم عدد من الحملات على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا، وقيام بعض المقاهى والكافيهات بتقديم الشيشة، وكذا استغلال البعض للأرصفة ووجود بعض الاشغالات والمخالفات التى تؤثر على حركة المواطنين والسيارات.

وأضافت الوزارة أنه تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير أكثر من 112 محضر عدم ارتداء كمامات الواقية، بالإضافة الى محاضر الإشغالات ومصادرة أكثر من 850 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهى، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال والورش التى خالفت مواعيد غلق المحلات العامة.

ووجه وزير التنمية المحلية بإستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للتنبية على رؤساء الأحياء بالمحافظة بالتصدى بكل حسم لأى محاولات لمخالفة الإجرءات الوقائية والاحترازية لكورونا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال شعراوي إن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة يقوم بالمرور علي الأحياء والمدن التي تم إجراء الحملات بها للتأكد من عدم عودة المخالفات والاشغالات مرة أخري، كما يقوم القطاع بالمرور المفاجئ علي الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لمتابعة عدد من المحاور وعلي رأسها منظومة النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

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