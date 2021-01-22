ضبط 497 مخالفة تموينية بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 497 محضرا خلال الحملات المُنفذة بالنصف الأول من شهر يناير الجارى، إذ تم تحرير 77 محضر للمخابز، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج والعمل بدون ترخيص وكذا عدم الالتزام بالمواصفات.وبالمتابعة على الأسواق لمتابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالاسعار والصلاحيات تم تحرير 420 محضرًا لوجود مخالفات تعددت مابين الغش التجاري وبيع سلع مجهولة المصدر وشهادات صحية وعدم اعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر.وأعلنت المديرية أيضًا عن تحرير 4 محاضر جنح لرصد مخالفات غش تجارى فضلًا عن أخذ 17 عينة من القمح المُعد للطحن ودقيق 82% ونخالة و22 عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقاتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.