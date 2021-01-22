«حياة كريمة» تجوب 16 قرية شرق القناة بالإسماعيلية (صور)

قال محمد أنور ترك، منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمحافظة الإسماعيلية، وأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أن المبادرة نفذت ثاني جولة بقرى شرق القناة بالمحافظة.وأضاف ترك لـ«الدستور»، أنه تم تخصيص 16 قرية بشرق القناة بمحافظة الإسماعيلية لإعادة تأهيلها أهمهم قُري التقدم والأبطال والأحرار والسلام والتفوق والعبور بوابة القنطرة وجلبانة والتل الأحمر وكتيبة الجيش وأم حسيب وبير مدكور وحوض سعادة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وإعادة تأهيل 1500 قرية على مستوى الجمهورية.