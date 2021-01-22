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مصر

وفد فرنسي يزور مشروعات مدينة العلمين الجديدة

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:08 م
جانينا ايريرا، القنصل
جانينا ايريرا، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية،
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قامت جانينا ايريرا، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية، علي رأس وفد فرنسي بمصر، بزيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، يرافقهم المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك للاطلاع على ما تم وجاري تتفيذه بالمدينة.

وذكر بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن المهندس أسامة عبد الغني، قدم خلال الزيارة عرضا مختصرا عن مشروعات المدينة، ثم قام الوفد الفرنسي بجولة بالممشى السياحي والأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية، مرورًا بالحي اللاتيني ثم المنطقة التراثية، ثم الإسكان والجامعة الدولية بالعلمين الجديدة.

وانتهت جولة الوفد الفرنسي بزيارة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى بالمدينة، وكلية الذكاء الاصطناعي، كما قام رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة في نهاية الجولة بتقديم درع المدينة لقنصل فرنسا.

من جانبها، دونت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، كلمة تذكارية بسجل الزيارات للمدينة، أشادت خلالها بما رأته من إنجازات، وبالمجهودات المبذولة وسرعة الإنجاز في فترة زمنية قصيرة، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الاقتصادي، والثقافي المصري الفرنسي الناتج عن العلاقات التاريخية، والوطيدة بين البلدين.

ورافق جانينا ايريرا القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية، خلال زيارتها للمدينة، کریستوف أيزاك، مستشار ثان بسفارة فرنسا بالقاهرة، وألكسندر لو جراف، سكرتير ثان بسفارة فرنسا بالقاهرة، وکامیل تیبوه، مستشارة سياسية بسفارة فرنسا بالقاهرة، وفيليب جارسيا، مدير بيزنس فرانس، ولورا أبو حيدر، الأمين العام بالمركز الثقافي الفرنسي، ومايا الرمالي، مسئولة التعليم الجامعي بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، وريم عبدالرحمن، مسئولة التعليم الجامعي بالمركز الثقافي الفرنسي بمصر، ودينا ماجد، مساعد ومترجم قنصل عام فرنسا.

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