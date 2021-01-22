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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وفاة المستشار عبده كرسوع شقيق الأمين العام لمجلس الدولة

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:05 م
عبده كرسوع
عبده كرسوع
عماد سليمان
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فقدت أسرة مجلس الدولة أحد رجالها المرحوم المستشار عبده محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة التعليم شقيق المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس.

وقد ودع قضاة مجلس الدولة وزملاؤه ومحبوه الفقيد فى جنازة عقب صلاة الجمعة اليوم ببرج رشيد مركز رشيد بمحافظة البحيرة، والفقيد من مواليد 26 يونيو 1961 وقد اقتصر واجب العزاء على تشييع الجنازة نظرا للظروف الراهنة.

وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الفقيد رحمة الله عليه من خريجى حقوق الإسكندرية دفعة 1983 وكان زميلى فى الدراسة ، عرفته هادئًا متسامحًا راضيًا، قنوعًا، ملتزمًا بإنسانيته ودينه وواجباته القضائية، وشهدته قدوة ونموذجا لشباب القضاة  ومثلًا يحتذى في البساطة والوداعة وسمو الأخلاق وطهارة النفس ونقاء القلب، وكان من خيرة قضاة مجلس الدولة سموا وطيبة وتواضعًا، ومثالًا  لقيم المحبة والخير والانتماء الذى يمنح الإنسان إحساسًا بالعزة والكرامة والشرف والنزاهة.

ويختتم الدكتور محمد خفاجى رثائه: كم هي قاسية لحظات الحزن والوداع والفراق التى تختزن في القلب والذاكرة، ونحن نودع واحدًا من جيل القضاة المؤمنين بالرسالة القضائية العظيمة، تاركًا سيرة عطرة وروحًا نقية، وميراثًا قيما من المثل النبيلة، يعز علينا فراقك، في وقت نحتاج فيه الى أمثالك من القضاة الأوفياء المخلصين الصادقين، ومهما كانت كلماتى  وحروفى حزينة باكية، لن نوفيك حقك لما قدمته لبلادك من جهد وتفانٍ في سبيل رسالة العدالة. 

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