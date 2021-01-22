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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها تريند «جوجل».. إجراءات دبي المشددة لمواجهة كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:04 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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تصدر اسم العاصمة دبي قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير جوجل في الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك عقب الإجراءات الاحترازية التي عممتها واتخذتها الحكومة لتقليل من انتشار فيروس كورونا في البلاد والذي أصبح يهدد حياة المواطنين، حيث وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري تعميمًا لكافة المعنين في المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي، بتعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية اعتبارًا من 21 يناير 2021، حتى إشعار آخر.

وذكرت تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة مع تواصل مستمر مع السلطات الصحية".

وفي تغريدة نشرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الأربعاء، أوضحت أن وزارة الصحة تجري 162،945 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وتكشف عن 3.506 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3.746 حالة شفاء، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة بسبب مضاعفات المرض.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها على "تويتر" فيما يتعلق بمستجدات لقاح كورونا: "95.783 جرعة من لقاح فيروس كورونا تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 2.161.150 بمعدل توزيع 21.85 جرعة لكل 100 شخص".

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