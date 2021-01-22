«صناعة النواب» تبحث تعديلات على القوانين الاقتصادية لدعم الصناعة الوطنية

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على إعداد حزمة تشريعية جديدة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائل أمام المستثمرين والمصانع دون زيادة الإنتاجية، وتعديل التشريعات القائمة لحلها.ولفت محمود، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأجندة التشريعية للجنة تنصب على إصدار تعديلات على قوانين الخاصة بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، ومعاونة الحكومة في تهيئة مناخ جيد جاذب للاستثمار ومن ثم يعود بالنفع على الاقتصاد المصري واستكمال مسيرة النجاح المحقق والمردود الإيجابي في تحقيق معدلات نمو كبيرة.وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة حتى الآن تبحث الملفات أولا العالقة على أجندة اللجنة منذ البرلمان السابق، وكذلك الاستماع لاقتراحات النواب بشأن الملفات الواجب التطرق إليها أثناء المناقشة.