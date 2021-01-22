ضبط أدمن صفحة تروج لممارسة الفجور

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود صفحة لأحد الأشخاص على أحد المواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها الاستعداد لممارسة الفجور.عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها.كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.