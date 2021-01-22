تشريعية البرلمان: اتفاقيات دولية تنتظر المناقشة

قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تستقر حتى الآن على خطة عملها الفترة المقبلة، نظرا لأنها دائما تكون في انتظار ما تحيله إليها الأمانة العامة للمجلس، مشيرة إلى أن الأجندة الحالية للجنة مزدحمة بعدد من الاتفاقيات الدولية والتي ستنظر اللجنة فيهم خلال اجتماعتها الاسبوع المقبل.ولفتت خضير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من القوانين ووافقت عليهم وهي قوانين الصلح الواقي من الافلاس، ومشروع قانون اجرءات الوساطة، ومشروع قانون الحجز الإداري.