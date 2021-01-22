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محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة القاهرة» تناقش العلاقات الأسرية وحل المشكلات الزوجية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:00 م
فرع ثقافة القاهرة
فرع ثقافة القاهرة
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقد قصر ثقافة مصر الجديدة ندوة عن "العلاقات الأسرية وحل المشكلات الزوجية" حاضرتها د. سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع والفلسفة بكلية التربية جامعة عين شمس، ومسؤول العلاقات الأسرية والإجتماعية بمركز الاستشارات بالكلية، تحدثت عن أهم المشكلات الزوجية وأسبابها، وأشارت إلى أهمية الاحترام المتبادل بين الزوجين، ومناقشة المشكلات بهدوء ودون إنفعال، مع مراعاة تجنب وجود الأطفال أثناء المناقشات الحادة حتى لاتترك أثر سيء لدي الصغار، كما أكدت على ضرورة اعتبار كل ما يخص الحياة الزوجية مسائل شخصية ولا يجوز عرضها أو مناقشتها أمام الأصدقاء أو الجيران مما قد يتسبب في تدخل أطراف من خارج الأسرة فيؤدي إلى زيادة المشكلة، وضرورة الاتفاق على كافة التفاصيل الحياتية المختلفة قبل الزواج.

بثت الصفحة الرسمية للفرع عدد من الأنشطة أونلاين حيث قدم بيت ثقافة نادى الطيران بالتجمع ورشة حكي عن "السد العالى"، وندوة عن "الأنفلونزا الموسمية"، بجانب ورشة رسم طبيعة صامتة بالظل والنور بالمكتبة الثقافية لحي المعادى، بالإضافة إلي نشاط لأصحاب الهمم للتعرف على الأعداد كشكل وقيمة باستخدام بعض الوسائل التعليمية، كما أقيمت ورشة إعادة تدوير العلب الفارغة مع قصر ثقافة المطرية، وورشة عمل برواز من الفوم ببيت ثقافة حديقة المدفعية، بجانب ذلك أعدت مكتبة طفل المعادى معرض فنون تشكيلية فى حب مصر، بالإضافة إلى نشاط موسيقى للتدريب على المهارات الموسيقية لقصر ثقافة عين حلوان.

نفذ بيت ثقافة نادى مدينة نصر ورشة موسيقى للتدريب على مبادئ عزف السلم الموسيقى وكيفية كتابتها على النوته، إلى جانب مسابقة فى المعلومات العامة بقصر ثقافة السلام.

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