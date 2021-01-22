في رمضان.. إنتاج أول مسلسل مصري وعربي عن عالم الفضاء

تطلق وكالة الفضاء المصرية مسلسل الرسوم المتحركة "حلم الفضاء"، خلال موسم دراما رمضان 2021، وهو أول مسلسل يتحدث عن "حلم الفضاء" في الوطن العربي، ويهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال مغامرات شيقة ومثيرة، إذ تدور أحداثه في بداية العام 2030.و أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن مسابقة كبرى لتدريب وإعداد رواد فضاء من الأطفال ليشاركوا في رحلة استكشاف كوكب المريخ، وعلى مدار الحلقات الـ30 يدخل أبطال المسلسل في اختبارات ومغامرات لاكتشاف عالم الفضاء الساحر، وتقوم المسابقة على أساس تصفيتهم ليصل 4 أطفال فقط إلى المرحلة النهائية، ليحققوا حلمهم الكبير بالسفر إلى المريخ.ويهدف مسلسل "حلم الفضاء" إلى تعريف الأطفال بعلوم الفضاء، مثل المجرات، والكواكب والكويكبات، والنجوم، وفيزياء الفلك وغيرها من العلوم، إلى جانب عرض علوم الفضاء، وبيان مدى أهميتها، ولماذا تهتم بها مصر، بل العالم أجمع، ولم ينفق من أجلها عشرات وربما مئات المليارات، وذلك في إطار المغامرات وتبسيط العلوم والكوميديا من خلال الرسوم المتحركة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.ويعرض المسلسل تحت إشراف علمي كامل من وكالة الفضاء المصرية، وهو من تأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، وإخراج عمرو عادل، وإنتاج وكالة الفضاء المصرية، وتنفيذ أنيميشن بلس.جدير بالذكر أن المسلسل تحت رعاية دكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وبإشراف علمي كامل من الوكالة، وستكون مدة الحلقة (15 دقيقة) بالتترات، والأبطال هم سوسن بدر، وسامي مغاوري ومجموعة كبيرة من الأطفال.