«دولاب واحد».. مبادرة بالإسكندرية لرفع المعاناة عن الأسر الأشد احتياجًا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة، مبادرة مجتمعية تحت شعار «دولاب واحد»، بمركز شباب القبارى، والتي تهدف إلى إدخال السرور والفرح على نفوس بعض الأسر من خلال توزيع ملابس جديدة ومستعملة على الأسر الأشد احتياجًا.تأتي المبادرة انطلاقا من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتفعيل المبادرات بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته.وقد استفاد من المعرض مايقرب من ٥٠ أسرة من مختلف الأعمار، حيث تم تنفيذ المبادرة وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التى تنظمتها المديرية وبالجهود الذاتية من قبل الزملاء بالمديرية، إيمانا بضرورة تكاتف المجهودات من أجل إدخال السرور والفرح على الأسر الأكثر احتياجا، لرفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.