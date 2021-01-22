زوجة أبو بكر عزت ومبدعة الرومانسية.. وفاة الكاتبة كوثر هيكل (صور)

- قصة حبها مع أبو بكر عزت



توفت صباح اليوم الكاتبة والسيناريست كوثر هيكل، زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، واشتهرت بكتابة الأعمال الرومانسية في السينما المصرية، وبدأت حياتها الفنية بإعداد إحدى قصصها "الحب الكبير" كسهرة تليفزيونية حملت اسم "لمن نحيا"، وتنوع إنتاجها في المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية بخلاف العمل كمساعد مخرج في الدراما، ومخرجة برامج، حيث شاركت في إخراج سهرة "زنين" مع المخرج الراحل حسين كمال، وقدمت للسينما أعمالا ناجحة منها "دمي ودموعي وابتساماتي" و"العذراء والشعر الأبيض".على مدار 41 عام عاش الفنان أبوبكر عزت وزوجته الكاتبة كوثر هيكل، واحدة من أجمل قصص الحب بدأت على نغمات أغنية "الحب كده"، وكانت أغنية "أنت عمري" هي هدية زواجهما، إلا أن أصعب لحظاتها كانت يوم وفاة أبوبكر عزت في ذكرى عيد زواجهما يوم 27 فبراير عام 2006.جمعتهما الزمالة في قسم الاجتماع في كلية الآداب، وكان أبوبكر نجم الكلية وعضوا بارزا في فريق التمثيل يقدم المسرحيات إلى جانب دراسته في معهد التمثيل، وكان محاطا بالمعجبات، ومتعدد العلاقات الاجتماعية، وهو ما كان سبب في ابتعاد كوثر هيكل عنه.بعد أن أنهت دراستها الجامعية انتقلت للعمل في التليفزيون حيث قدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية لتلتقي به مرة ثانية، لكن استمرت في تجنبه، رغم أنه شخص محبوب من الجميع كما يجمعهم العديد من الأصدقاء المشتركين، وحاول أبوبكر مع أصدقائهما ومنهم الفنانة زوزو نبيل والمخرج سعيد مرزوق، أن يناكفها على حد تعبيره في احد اللقاءات الصحفية لكنها تضايقت وبكت، ورغم محاولات الصلح المتعددة إلا أنها ازدادت تجنبا له.استمر الحال على هذا المنوال حتى جمعت بينهما الصدفة عندما جلس إلى جانبها في يوم عرض مسرحية "الناس والبحر" وهنا اقتحمها ليعرف سبب ابتعادها عنه، فصارحته بأنها تراه إنسانا غير جاد "عايش الدنيا بالطول والعرض"، وكانت هذه هي المرة الأولى التي رأت فيها بكر على حقيقته التي كانت ترفض أن تعرفها، حيث حكى لها عن حياته ووفاة والده وهو في سن صغير، ومرض والدته التي لا تشعر بوجوده، ويوصل الليل بالنهار لكي يوفر نفقات علاجها رغم يأس الأطباء من شفائها.ثاني يوم اعد لها مفاجأة عبارة عن مجموعة من كتبه الخاصة وجدتها على مكتبها في الصباح وهو ما سعدت به وبدأت بالتدريج الحواجز التي وضعتها بينهم في الذوبان، واعترف لها بحبه الشديد ووافقت على الارتباط به، لكن ظهرت أمامهما أصعب عقبه، وهي موافقة أسرتها على الزواج من ممثل فأخبرتهم بوظيفته الأخرى وهي عمله كمدرس لعلم النفس في المعهد العالي الصحي والتي استقال منها بعد زواجهما.- فراق قاسأصعب لحظة وأقسى لحظة في قصة حب كوثر هيكل وأبوبكر عزت، كانت يوم عيد زواجهما الـ 41 وهو اليوم الذي توفي فيه بصورة مفاجئة، وهو في حالة صحية جيدة حتى أنه كان يقول "أنا النهاردة عريس"، في الوقت الذي كانت فيه سيارة الإسعاف تستعد لنقله إلى المستشفى لإسعافه وصل بائع الورد لتوصيل الورد الذي اختاره ليهديه إلي رفيقة عمره في هذه الذكرى.تتذكر كوثر هيكل في حوار صحفي ما حدث قبل الوفاة بفترة بسيطة، عندما شاهدا سويا فيلم "حبيبي دائما"، وبكائه الشديد، من الجملة التي قالتها بطلة الفيلم "أنا مش خايفة من الموت أنا خايفة اسيبك لوحدك" وكأنه كان يودعها بتأثره بهذه الجملة.وقالت عنه: "افتقدت الصديق وليس الزوج والحبيب فقط لأنه كان صديقي المقرب، وهذا هو سر سعادتنا الزوجية إضافة إلى الاحترام كان كل طرف مننا يحترم الأخر، كما أن كل طرف كان يدعم نجاح الطرف الأخر".