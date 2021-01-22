«مفهوم التخطيط وخطوات التخطيط الاستراتيجى الجيد» ندوة بألسن القناة

تعقد اليوم الجمعة، فى تمام الساعة السابعة مساءً، ندوة بعنوان "مفهوم التخطيط وخطوات التخطيط الاستراتيجى الجيد" بكلية الألسن جامعة قناة السويس عبر "مايكروسوفت تيمز"، برعاية ودعم من الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة واستمرارا لتنظيم كافة الأنشطة الطلابية والدورات التدريبية عن بعد، وتنفيذا للخطة التى تم إعدادها لمواصلة الأنشطة عن بعد فى ظل التداعيات التى تتم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وتقام الندوة بإشراف عام ومشاركة دائمه من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وتحاضر فيها تاميران محمود مدير قسم التسويق بالمركز القومى للترجمة.تأتى الندوة بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب محمد إبراهيم رئيس إتحاد الطلاب بالجامعة وتقوم بالتنسيق للورشة الدكتورة سارة محمود منسق الأنشطة الطلابية بالكلية الألسن.