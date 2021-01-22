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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التضامن»: نستهدف التمكين الاقتصادى للسيدات من خلال خطة ضبط النمو السكانى

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:39 م
عمرو عثمان
عمرو عثمان
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على مشروع الحد من الزيادة السكنية «2 كفاية»، إن الخطة القومية لخفض وضبط النمو السكاني والمقرر إطلاقها خلال أيام برعاية رئيس مجلس الوزراء، تستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص عمل لهن.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيتم توفير أدوات الإنتاج لهن، لالتحاقهن بسوق العمل، لاسيما فى المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أنه فيما يخص «٢ كفاية» الذي سيكون أحد عناصر الاستراتيجية الجديدة، فقد تمت توعية أكثر من 3 ملايين سيدة برسائل التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة، وذلك لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، حيث ارتفعت زيارات طرق الأبواب المنفذة.




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