إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد بحملة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية البساتين مركز كفر البطيخ.أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة مكمورة فحم على مساحة 150 متر تحت إشراف ياقوت احمد ورد نائب مركز كفر البطيخ ومحمد البساطى نائب رئيس المدينة لشئون القرى ومحمد حزمان وياسر نزهة ادارة البيئة وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين.تم إزالة المكامير المخالفة وتحرير محضر شرطي بالواقعة.