الكشف على 2090 فردًا ضمن قافلة طبية في «الدهسة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، نظمت قافلة طبية بقرية الدهسة بمركز فرشوط، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لا سيما الأكثر احتياجًا منها‪.‬‪ ‬وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٢٩٠ حالة بواقع (٣٩٩ عظام - ٣٩٧ باطنة - ٣٧٢ رمد - ٣٥٧ جلدية - ٣٠٥ اطفال - ١١٠ نساء - ٩٤ جراحة - ٥٦ تنظيم أسرة )، مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ٦٣ حالة وعمل سونار لعدد ٢٥ حالة وتحويل ٦٥ حالة الى المستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى انهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣٤ حالة‪.‬