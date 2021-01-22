مصرع 6 عمال إثر سقوطهم بحفرة عميقة في غابة شمال شرق الهند

لقي ستة عمال مصرعهم من جراء سقوطهم في حفرة على عمق 150 قدمًا في غابة بمقاطعة شرق جينتيا هيلز بولاية ميجالايا شمال شرقي الهند.واعتقد السكان المحليون حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن العمال الذين تم العثور على جثامينهم داخل الحفرة صباح اليوم الجمعة كانوا يحفرون بمنجم فحم غير قانوني.ومع ذلك، نفت مصادر حكومية وجود منجم فحم بالمنطقة وأن العمال ضلعوا في قطع أسطح صلبة وتشكيلها لأغراض أخرى.