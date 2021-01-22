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القبلة

خطيب «الحسين»: نور الله يهدي أصحاب ضلالات الشرك إلى الإيمان

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:49 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قال الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية وخطيب مسجد الإمام الحسين، اليوم، إن الله عز وجل هو النور وهو صفة من صفاته واسم من اسماؤه به أضاءت السموات والأرض، ونور الحق تبارك وتعالى.

واستشهد خطيب مسجد الإمام الحسين بقوله تعالى في سورة النور التي سميت بهذا الاسم لحديثها عن نوره «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم»، فالمؤمنون بنور الله إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون، مضيفا نور الله يهدي أصحاب ضلالات الشرك وقطع الأرحام وإلى نور الإيمان والهداية والإخاء.

وأضاف "صلاح"، في خطبته تحت عنوان "النور في القرآن الكريم"، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، أن القرآن الكريم كتاب نور، وهداية، ورحمة، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، مشيرا إلي القرآن الكريم نور يضيء القلوب، ويهديها إلى الحق، ويكسبها الطمأنينة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الصلاة نور، إذا أحسن المؤمن أداءها، وعاد أثرها على سلوكه، حيث يقول تعالى «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»، ويقول نبينا: «من حافظ عليها كانت له نورا، وبرهانا، ونجاة يوم القيامة».

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