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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستقبل ترامب السياسي.. المضي في محاكمته ومنعه من الترشح للرئاسة

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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يبدو أن مستقبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما زال غامضا، وخاصة وسط استمرار المضي قدما في إجراءات محاكمته، ومحاولات أخرى لعرقلة ذلك.

-مقترح جمهوري لتأجيل عزل ترامب
واقترح زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، جدولا زمنيا سيؤجل بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ حتى منتصف فبراير المقبل.

وأرسل ماكونيل اقتراحه إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بأن يرسل مجلس النواب لائحة الاتهام بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ في 28 يناير، على أن يتم منح الرئيس السابق أسبوعين للاستعداد قبل بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ، حسبما أفادت شبكة سي بي إس الأمريكية.

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن ترامب عين فريق محاكاة للدفاع عنه، وعين المحامي بوتش باورز لتمثيله في محاكمة عزله بمجلس الشيوخ، وأيد فريق دفاع ترامب مقترح ماكونيل بتأجيل محاكمته.

- بيلوسي المحاكمة ستبدأ قريبا في مجلس الشيوخ

كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رفضت إعلان موعد إحالتها القرار الاتهامي بحق ترامب على مجلس الشيوخ في قضية التحريض على التمرد، وهي خطوة ضرورية لإطلاق ثاني محاكمة تاريخية بحق الرئيس السابق.

وقالت رئيس مجلس النواب فى بيان لها "سيتم ذلك في وقت قصير لا أعتقد أن الأمر سيتطلب وقتا طويلا، لكن علينا القيام به"، وتابعت "لا أريد أن أقول لكم متى سيحال القرار الاتهامي على مجلس الشيوخ، لافتة ينبغي علينا الانتظار إلى حين انعقاده، وقد أبلغوني أنهم على استعداد لتلقيه، لكن تساؤلات لا تزال قائمة بشأن تنظيم الجلسة، نحن جاهزون في مجلس النواب لإحالة القرار".

وقالت بيلوسي "سأتحدث إلى المدعين العامين في المجلس المكلفين بتوجيه الاتهام لمعرفة متى يكون مجلس الشيوخ جاهزًا لإطلاق المحاكمة".

- توقعات بمنعه من الترشح للرئاسة مجددا

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير.

وأصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين، ولم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الذي يتوقع المحللون أنه يهدف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.

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