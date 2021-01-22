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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإمارات تسجل 3552 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، الكشف عن 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وأجرت 170694 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 270810 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 10 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 776 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 3945 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 243267 حالة.

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