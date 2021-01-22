«بيطرى الزراعة»: فارق السن وبرودة الجو أديا لوفاة ذكر الزراف «زيزو»





ومن جانبه قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن سبب وفاة ذكر الزراف "زيزو" أنه تم استيراده صغير السن، حيث لم تتعد سنه عامًا ونصف العام، بينما باقي الزرافات عمره عامان ونصف العام وهو لم يتحمل عناء السفر وبرودة الجو، حيث إن الرحلة من مصر لجنوب إفريقيا شاقة وصعبة ولم يتحملها.



وكانت الحديقة استقبلت مؤخرًا 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية، بعد موت ذكر الزرافة، وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة باعتبارها أحد الحيوانات التى تحظى بشعبية كبيرة من زوار الحديقة.

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن وفاة ذكر الزراف "زيزو" جاءت بسبب برودة الجو، وإنه لم يتحمله نتيجة صغر سنه عن الزرافات الأخرى المستوردة معه "فرح وشيكي".وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" إن التقارير الطبية أثبتت عدم إصابة الزرافات الثلاث بأي من الأمراض التى تصيب الحيوان، خاصة الأمراض الشائعة التي تصيب الحيوانات وهي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وحمى الثلاثة أيام وقد انتهت فترة الحجر الصحي وباقي الزرافات الانثيين بصحة جيدة.