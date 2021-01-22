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مهرجان للفراولة والبرتقال على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة (فيديو)

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
علي عواد
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نظم عدد من الفنادق السياحية مهرجان للفراولة والبرتقال على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة بغرض الترفية ضمن فعاليات مبادرة شتى في مصر والتي أطلقتها غرفة المنشآت الفندقية بمشاركة 173 فندقا ومنتجعا بالمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

قال عماد طه مدير فندق سياحى بالغردقة إن المهرجان لاقى قبولا وتفاعلا من جميع النزلاء، وتم استخدام كميات كبيرة من من البرتقال والفروالة الطازجة وتم صنع العصير والحلويات الشرقية والغربية من الفراولة والبرتقال بمشاركة أكثر من ١٥ شيف.

وشارك عدد من السائحين المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق من عدة دول أجنبية من جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا والتشكيك وصربيا وبلغاريا ورومانيا والذي لاقي تفاعل من الجميع واضفي جو من البهجة وَالمرح.

من جانبه قال اسلام نجيب مدير الأغذية والمشروبات بأحد فنادق السياحية بالغردقة، أن مثل هذه المهرجانات تعمل خلق نوع من انواع الترفيه في ظل توقف المهرجانات ولتنشيط السياحة لافتا إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية المشاركة فى مباردة تنشيط السياحة الداخلية بلغ عددها 173 فندقا ومنتجعا.

وأضاف نجيب أن مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تعد خطوة جيدة من الدولة لدعم القطاع السياحي وفائدة كبرى لتدعيم حركة السياحة الداخلية في كل المدن السياحية المصرية مؤكدا أنها انعشت الفنادق حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 25%.

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