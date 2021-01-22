ضبط طن دواجن فاسدة في قنا

كشف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الجمعة، ان مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، نفذت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات بمدينة قنا أسفرت عن ضبط طن دواجن مذبوحة، بالمخالفة للقرار 517 لسنة 1986 وتم تحرير محضر بالمخالفة.‫وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، أن الحملة حررت محضرين لذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدا على استمرار الحملات التفتيشية لمنع أي تجاوزات او استغلال للمواطنين، وضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.