رئيس «القابضة لمصر للطيران» يتفقد مبنى المطبعة الفنية

تفقد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الجمعة، مبني المطبعة الفنية التابعة لقطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة القابضة بمطار القاهرة الدولي، وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها داخل المطبعة من أجل صحة وسلامة العاملين، وبما يكفل توفير مناخ آمن لهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.وخلال الجولة أعرب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تقديره للجهود المبذولة من العاملين خاصة في المواقع الإنتاجية بجميع الشركات التابعة لمصر للطيران.ورافقه أثناء الجولة محمد البكري، رئيس قطاع الأمانة العامة وشؤون مجلس الإدارة، واللواء محمد كمال، رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.