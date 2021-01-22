رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: انتهاء 70% من البنية التحتية لمدفن ومحطة كوم أوشيم

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:33 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
طباعة
زار فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، موقع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمنطقة كوم اوشيم التابعة لمحافظة الفيوم، وذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات" مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير" على مستوى الجمهورية، من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة، والتنمية المحلية، والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع ( المرحلة الأولى )، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وأكدت وزير البيئة أن الموقع الذي يمتد على مساحة حوالى 117 فدان، تم البدء في إعداده كمدفن وذلك بخلية واحدة وكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 فدان، مع إمكانية عمل توسعات به لعدد 5 خلايا أخرى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60 % ومن المقرر الانتهاء من المدفن في نهاية شهر ابريل القادم.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن فريق وزارة البيئة زار محطة التجميع الوسيطة بكوم أوشيم بالفيوم، والتى يتم حاليا الانتهاء من تنفيذها لتخدم قرى مراكز يوسف الصديق وابشواى، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 70 % ومن المقرر تسليمها خلال شهر ابريل، ويتم تنفيذها على مساحة حوالى 3600 متر مربع، لتقوم باستقبال المخلفات كنقطة وسيطة لحين نقل المخلفات لموقع التخلص الآمن منها.

موضوعات متعلقة

بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

الصور

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ أسيوط يبحث تطوير قرى الظهير الصحراوى بالقوصية وديروط والبدارى

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية

مناقشة العروض المسرحية بقصر ثقافة الإسماعيلية

ختام فعاليات معرض الكتاب بالفيوم