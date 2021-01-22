وزيرة البيئة: انتهاء 70% من البنية التحتية لمدفن ومحطة كوم أوشيم

زار فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، موقع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمنطقة كوم اوشيم التابعة لمحافظة الفيوم، وذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات" مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير" على مستوى الجمهورية، من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة، والتنمية المحلية، والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع ( المرحلة الأولى )، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.وأكدت وزير البيئة أن الموقع الذي يمتد على مساحة حوالى 117 فدان، تم البدء في إعداده كمدفن وذلك بخلية واحدة وكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 فدان، مع إمكانية عمل توسعات به لعدد 5 خلايا أخرى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60 % ومن المقرر الانتهاء من المدفن في نهاية شهر ابريل القادم.وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن فريق وزارة البيئة زار محطة التجميع الوسيطة بكوم أوشيم بالفيوم، والتى يتم حاليا الانتهاء من تنفيذها لتخدم قرى مراكز يوسف الصديق وابشواى، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 70 % ومن المقرر تسليمها خلال شهر ابريل، ويتم تنفيذها على مساحة حوالى 3600 متر مربع، لتقوم باستقبال المخلفات كنقطة وسيطة لحين نقل المخلفات لموقع التخلص الآمن منها.