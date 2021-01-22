التحالف: اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، الجمعة، عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاول الحوثيون تنفيذهما صباح اليوم.كما أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر.