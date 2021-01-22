قطر تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 228 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و35 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 148521 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9486 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1344472 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3654 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 248 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 141 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 144619 حالة.