إصابة الدكتور شريف حسين استشاري القلب بكورونا

أصيب الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والأوعية الدموية بفيروس كورونا.وقال الدكتور شريف حسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " الحمد الله على كل شيء المسحة إيجابي كوروناء"، معلنا إصابته بأعراض الفيروس وهي الحرارة المستمرة، تكسير في الجسم، كحة، فقدان حاسة الشم.واختتم رسالته قائلا: "مش قادر اتحرك من السرير، معزول في المنزل، دعواتكم لنا ولجميع المرضى".