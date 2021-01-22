رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة
الجمعة 22/يناير/2021 - 02:16 م
هبه محمدطباعة
يقدم لكم «الدستور» رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل "، من قبل المواطنين أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، لمعرفة كيفية الاستعلام والمستندات المطلوبة للعلاج من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي هذه الخدمة الإلكترونيه، لتخفيف العبء والوقت على أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وخوفًا على صحة الموطنين من فيروس كورونا المستجد، أعلنت الوزارة عن الخدمة الإلكترونيه، لتخفيف التكدس في الشوارع، وللحد من انتشار عدوى الوباء العالمي.
ويعرض " الدستور" لأصاحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة وكيفية التسجل في الخدمة، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي.
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021( من هنا)
ويعرض " الدستور" لأصاحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة وكيفية التسجل في الخدمة، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي.
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملةيمكنكم قرائنا الحصول على لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، من خلال هذا المقال، حيث أعلنت وزراة التضامن الاجتماعي عن رابط يمكنكم تسجيل بياناتكم من خلاله، والتسجيل من خلال الخطوات التالية:
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021( من هنا)
خطوات الاستعلام
1 - بعد تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم الضغط على بطاقة الخدمات المتكاملة.
2 - ثم يقوم المتقدم في خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة بإدخال البيانات المطلوبة منه مع التأكد من بياناته الصحيحة وهو ( الأسم كامل - والعنوان الخاص به - ورقم الهاتف - والرقم القومي الخاص بالبطاقة ).
3 - تسجيل نوع الإعاقة ودرجتها.
4 - وأخيرًا.. يقوم المتقدم برفع كل الأوراق والمستندات التي تشمل تفاصيل الحالة المرضية.
ومن الجدير بالذكر، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تقدم العديد من المميزات للمواطن، التي توفرها الدولة مثل ( توفير الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة - تقديم العلاج والأدوية على نفقة الدولة - الحصول على خصومات وسائل المواصلات بوسائل النقل الجماعي - يتم منحهم إعفاء جمركي على السيارات المجهزة طبيًا " والتي يشترط أن يقودها صاحب الطلب بنفسه " - وغير ذلك يتم تقديم دعم مادي ببعض الحالات الصعبة في هيئة الجمع بين المعاشين )، ويتم توفير نسبة من شقق الإسكان الاجتماعي التي يتم طرحها لفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - ثم يقوم المتقدم في خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة بإدخال البيانات المطلوبة منه مع التأكد من بياناته الصحيحة وهو ( الأسم كامل - والعنوان الخاص به - ورقم الهاتف - والرقم القومي الخاص بالبطاقة ).
3 - تسجيل نوع الإعاقة ودرجتها.
4 - وأخيرًا.. يقوم المتقدم برفع كل الأوراق والمستندات التي تشمل تفاصيل الحالة المرضية.
ومن الجدير بالذكر، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تقدم العديد من المميزات للمواطن، التي توفرها الدولة مثل ( توفير الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة - تقديم العلاج والأدوية على نفقة الدولة - الحصول على خصومات وسائل المواصلات بوسائل النقل الجماعي - يتم منحهم إعفاء جمركي على السيارات المجهزة طبيًا " والتي يشترط أن يقودها صاحب الطلب بنفسه " - وغير ذلك يتم تقديم دعم مادي ببعض الحالات الصعبة في هيئة الجمع بين المعاشين )، ويتم توفير نسبة من شقق الإسكان الاجتماعي التي يتم طرحها لفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة.