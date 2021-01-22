رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

1 - بعد تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم الضغط على بطاقة الخدمات المتكاملة.



2 - ثم يقوم المتقدم في خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة بإدخال البيانات المطلوبة منه مع التأكد من بياناته الصحيحة وهو ( الأسم كامل - والعنوان الخاص به - ورقم الهاتف - والرقم القومي الخاص بالبطاقة ).



3 - تسجيل نوع الإعاقة ودرجتها.



4 - وأخيرًا.. يقوم المتقدم برفع كل الأوراق والمستندات التي تشمل تفاصيل الحالة المرضية.



ومن الجدير بالذكر، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تقدم العديد من المميزات للمواطن، التي توفرها الدولة مثل ( توفير الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة - تقديم العلاج والأدوية على نفقة الدولة - الحصول على خصومات وسائل المواصلات بوسائل النقل الجماعي - يتم منحهم إعفاء جمركي على السيارات المجهزة طبيًا " والتي يشترط أن يقودها صاحب الطلب بنفسه " - وغير ذلك يتم تقديم دعم مادي ببعض الحالات الصعبة في هيئة الجمع بين المعاشين )، ويتم توفير نسبة من شقق الإسكان الاجتماعي التي يتم طرحها لفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة.