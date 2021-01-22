روسيا: إدارة بايدن لن تجد أي «صلة» بين موسكو وطالبان

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون أفغانستان، زامير كابولوف، أنه لا يمكن أن تنجح محاولات الإدارة الأمريكية الجديدة في إيجاد أي صلة تربط بين موسكو وحركة طالبان.وقال كابولوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة: إذا كان التحقيق في هذا الأمر عادلًا، فسوف يفهم الجانب الأمريكي أن هذا مجرد هراء.وأكد المسئول الروسي استحالة نجاح محاولات البحث عن "رابط" بين موسكو وطالبان، قائلا: "لا يسعهم سوى اختراع شيء ما، لأن مثل هذه الحقائق غير موجودة".وتابع قائلا: "إذا كانت لدى الإدارة الجديدة رغبة في إجراء دراسة متعمقة، فلا يسعنا إلا أن نرحب بذلك.. نحن واثقون، وإذا كان التحقيق عادلًا، فسوف يدركون أنهم يرتكبون أخطاء غبية"، على حد تعبيره.وكانت جين ساكي، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، قد أعلنت مؤخرًا أن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، وجه الاستخبارات الأمريكية لإجراء مراجعة شاملة لقضية "القراصنة الروس" والتسمم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني، ومكافآت موسكو المزعومة لطالبان لقتل القوات الأمريكية في أفغانستان.