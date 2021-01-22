الكرملين: دعوات أنصار أليكسي نافالني للتظاهر «غير مقبولة»

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر الدعوات للمشاركة في المظاهرات غير المصرح بها والمقررة غدا السبت غير مقبولة.وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "دون شك، نرى أفعالا معينة تتعلق بالدعوات إلى الفعاليات والمظاهرات غير المصرح بها وغير القانونية، لذلك من الطبيعي أننا نسمع إنذارات حول العواقب الممكنة المتعلقة بعدم الالتزام بالقانون".وأضاف:" أن موقف الكرملين من هذه الدعوات هو ضرورة الالتزام بالقانون وعدم قبول تنظيم المظاهرات غير القانونية وخاصة مشاركة الشباب والأطفال في هذه الفعاليات".وكانت المعارضة الروسية من اتباع المعارض الروسي أليكسي نافالني قد دعت إلى مظاهرات غدا السبت، احتجاجا على اعتقال نافالني بمجرد عودته من ألمانيا بعد علاجه من التسمم.واتهم المعارض الروسي الرئيس فلاديمير بوتين وأجهزة الأمن الروسية بتسميمه بمادة " نوفوتشوك"، وهو ما رفضه الكرملين بشكل صارم.