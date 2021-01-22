فساد أردوغان.. تعذيب 27 ألف سجين واستمرار الانتهاكات في سوريا

- 27 ألف سجين تعرضوا للتعذيب خلال 18 عامًا



- ارتفاع نسبة البطالة بين أكراد تركيا بمعدل 30%



- تراجع جديد لاحتياطيات البنك المركزى التركى



- أردوغان يواصل انتهاكاته ويقصف الريف الشرقى بسوريا



- هيئة التفاوض السورية تشكو تركيا للمبعوث الأممي



- نائب تركي يهاجم أردوغان بعد رفع جنود لإشارة رابعة



- الاتحاد الأوروبي يحذر من الأوضاع في تركيا



يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكاته المستمرة، ضد شعبه ودول الجوار، وهو ما ظهر جليا في عدد من التقارير التركية التي اتهمت النظام التركي، بتعذيب 27 ألف سجين تركي، وأيضا قصف القوات التركية لقري سورية، وهو ما انعكس علي تدهور الإقتصاد وانخفاض احتياطيات البنك المركزي التركي، وانتشار البطالة.قال تقرير أصدره حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إن 27 ألف و493 شخصا تعرضوا للتعذيب و86 شخصا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب خلال الـ 18 عاما الماضية.واستعرض نائب حزب الشعب الجمهوري ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تانري أوغلو، تقريرًا حول وقائع التعذيب التي وقعت في عهد العدالة والتنمية، وفقا لما نشره موقع تركيا الآن.وكشف تقرير التعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة بين عامي 2002 و2020 التي تولت فيها حكومات حزب العدالة والتنمية الحكم، تعرض 27 ألف و493 شخصا للتعذيب خلال تلك الفترة.وأضاف التقرير أن عام 2002 شهد 988 واقعة تعذيب غير أن هذا الرقم ارتفع بحلول عام 2020 ليسجل 3 آلاف و534 واقعة تعذيب مفيدا أن عام 2015 شهد أعلى عدد من وقائع التعذيب بواقع 5 آلاف و671 واقعة تعذيب.وأوضح تقرير الحزب المعارض أن 86 شخصا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب في عهد العدالة والتنمية.وبدأت وقائع الاختفاء القسري تعاود الظهور مرة أخرى في تركيا في بعد إقار حالة الطوارئ عقب انقلاب 2016 ولمدة عامين، لتعيد إلى الأذهان وقائع الاختفاء القسري التي شهدتها تركيا في تسعينات القرن الماضي.وذكر التقرير أنه تم العثور لاحقا على 24 من بين الأشخاص الذين اختفى أغلبهم في إطار الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة خلال الفترة التي أعقبت حالة الطوارئ حتى عام 2020، هذا وأفاد التقرير أن الضحايا تعرضوا للتعذيب الممنهج بشكل كثيف خلال فترة اختفائهم.وأعلن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر جارو بايلان، ارتفاع نسبة البطالة في مدن الأكراد بمعدل يتراوح بين 25 و30%، مشيرا إلى تفاوت معدلاتها من مدن إلى مدن أخرى.وأشار النائب الكردي، إلى أن مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، التي تعاني من اضطهاد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ارتفعت بها البطالة إلى ما يزيد عن 50%، مشيرًا إلى أن واحدًا من كل شخصين في ديار بكر عاطل عن العمل، وفقا لموقع «T24».وقال بايلان إن «سكين الكساد الاقتصادي يدق عظام المواطنين، لكن اقتصاد القصر يسير على قدم وساق، والحكومة تحاول إخفاء أرقام الانهيار الاقتصادي عن الشعب، وتدعي أن الاقتصاد يسير على ما يرام».وذكر أن «حكومة حزب العدالة والتنمية تريدنا أن نصدق أن التضخم يتراوح بين 14 و15%، وتريدنا أن تقتنع بأن أرقام البطالة تبلغ 12% فقط، متلاعبين بالأرقام».وانخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 2 مليار و483 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي ليسجل 90 مليار دولار و81 مليون دولار، وفقا موقع "تي أر تي خبر" التركي.ونشر البنك المركزي التركي تقريرًا حول الإحصائيات المالية والمصرفية الأسبوعية، حيث انخفض إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في 15 يناير بمقدار 775 مليون دولار ليتراجع إلى 47 مليارًا و902 مليون دولار بعد أن كان يسجل نحو 48 مليارًا و677 مليون دولار في 8 يناير الفارط.وخلال الفترة المذكورة، انخفض احتياطي الذهب بمقدار مليار و708 ملايين دولار ليتراجع من مستوى 43 مليارًا و887 مليون دولار إلى 42 مليارًا و179 مليون دولار.وبذلك تراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 2 مليار 483 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق مسجلًا انخفاضًا من 92 مليارًا 564 مليون دولار إلى 90 مليارًا و81 مليون دولار.من جانبه نفذت القوات التركية مجددًا قصفًا مدفعيًا على الريف الشرقي لناحية عين عيسى شمال مدينة الرقة السورية، من قواعدها المنتشرة في ريف مدينة كري سبي، وبالتعاون مع الفصائل السورية المتشددة.وأفاد مصدر مطلع من المنطقة، أن القوات التركية ومواليها يقصفون في هذه الأثناء، قرية المشيرفة والطريق الدولي شرقي عين عيسى.وأكد المصدر، أن عدد من القذائف المدفعية وقعت في محيط المنطقتين المذكورتين، منوهًا إلى أن القصف مازال مستمرًا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وتستمر تركيا بانتهاك اتفاقاتها المزدوجة مع أمريكا وروسيا، بشأن وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، دون أي تحرك من قبل الدولتين الضامنتين، ووسط صمت دولي.فيما عبرت 3 كتل سياسية في هيئة التفاوض السورية المعارضة للمبعوث الأممي غير بيدرسن، وروسيا ودول إقليمية أخرى عن انزعاجها داعية لمعالجة نفوذ أنقرة الذي بات يتدخل بكل مفاصل وقرارات الهيئة و"اللجنة الدستورية"، والقرار السياسي بشكل عام لم تعد محتملة أبدًا.وقال التقرير أن ممثلو "منصة القاهرة" و"منصة موسكو" و"هيئة التنسيق"، وهي قوى رئيسية في "هيئة التفاوض" التي تمثل المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية، وجهت رسالة خطية إلى "بيدرسن"، كي يساهم في حل إشكال داخل الهيئة يتعلق بتمثيل "منصة القاهرة" وكتلة المستقلين.فيما استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، الخميس، ممثلي منصتي موسكو والقاهرة قدري جميل وجمال سليمان وخالد المحاميد، ما فُسّر بأنه رسالة دعم لتوجه الكتل الثلاث.ويتعلق الخلاف بالتوازن الحالي في "الهيئة" الذي يميل لصالح كتلة مدعومة من تركيا، في وقت تتهم الكتل الثلاث أنقرة بالسيطرة على الهيئة، فيما تحاول هي إدخال المستقلين الجدد الذين انتخبوا نهاية 2019 إلى الهيئة من أجل تحقيق نصاب كافٍ في آلية الانتخابات يحول دون سيطرة الطرف الآخر على القرارات.ومن المستبعد أن يتدخل بيدرسن في هذا الملف الفني - السياسي، في وقت يضع اللمسات الأخيرة على الجولة الخامسة من اجتماعات الدستورية يوم الاثنين المقبل، لتبدأ للمرة الأولى في مناقشة جوهر الدستور السوري.وجرى خلال سنة تقديم سلسلة مقترحات لتسوية الخلاف حول المستقلين، بينها تقاسم الأعضاء القدامى والجدد لكتلة المستقلين بين أعضاء بين الهيئة واللجنة الدستورية باقتراح "5 مقابل 3 أو 6 مقابل 2.إلا أن ذلك، لم يتحقق حيث تمسكت الكتلة الأخرى أي الائتلاف، بآلية التشكيل والانتخابات وصولًا إلى تحديد اسم ممثل "منصة القاهرة" قبل أيام.في سياق متصل، شن أنجين ألتاي، النائب التركي المعارض، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد انتشار صور لجنود من الجيش التركي يرفعون إشارة رابعة.وقال النائب المعارض،" أردوغان حول الجيش التركي إلى ميليشيات ترفع شارة رابعة وشارة الذئاب الرمادية"، في إشارة إلى الإخوان وتنظيم قومي آخر متطرف، مضيفا في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية "رجب طيب أردوغان لا يريد أن يكون ولاء الجيش للدولة التركية والمؤسسات بل له".وتابع " ألتاي": "نحن نسمي كل عنصر في الجيش والقوى الأمنية مناضلا، ولكنه مناضل من أجل الشعب، وتركيا ليست جمهورية موز، بل دولة قائمة بمؤسساتها".ثم رفع النائب صورة تظهر أحد الجنود الأتراك يرفع بيد إشارة رابعة، وبيده الأخرى علامة الذئاب الرمادية، قائلًا "هذا ما يريده الرئيس التركي، هذا الجندي الذي يعشقه أردوغان"، كما أظهر صورة أخرى لثلاثة جنود يرفعون إشارة رابعة، مشددا على أنه لا يمكن للجيش أن يكون ميليشيات عند حزب سياسي.من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء الأوضاع في تركيا، مدينا تضييق السلطات على منظمات المجتمع المدني، ومشددا على أن احترام حقوق الإنسان في تركيا شرط أساسي لتطور العلاقات معها.ودعا البرلمان الأوروبي، تركيا للإفراج عن السياسي التركي المعارض المعتقل صلاح الدين دميرتاش فورا ودون شروط.قال البرلمان الأوروبي إن اعتقال الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا منذ 2016 تم لغرض حرمانه من حقوقه الأساسية، مؤكدا أنه يتعرض لمعاملة سيئه في حبسه.وأضاف أن تجاهل تركيا قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية انتهاك صارخ لالتزاماتها تجاه المحكمة الأوروبية، داعيًا مجلس أوروبا النظر في عواقب تجاهل تركيا قرارات المحكمة.