التحفظ على أدوية «استحلاب» فى مصنع دون ترخيص بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، التحفظ على كميات من أدوية الانسحاب غير مسجلة بوزارة الصحة داخل مصنع دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.و تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط المباحث، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المكملات الغذائية، والنباتات الطبية ومستخلصاتها والأعشاب الطبية من دون ترخيص، بدائرة قسم ثان العامرية، لحيازته كمية من الأقراص الدوائية "استحلاب" منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية وغير مسجل بوزارة الصحة.تمت مداهمة المصنع وألقى القبض على المدير المسئول، وبتفتيش المصنع (عثر علي كمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر ومن دون بيانات تجارية ومحظور استخدامها في الصناعات الدوائية و6 عبوات ألوان صناعية مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام)، ومزاولة نشاط غير مشروع في مجال إنتاج وتعبئة المكملات الغذائية والمستحضرات الطبية وأدوية مطهرة "للفم والحلق" مدونة عليها بيانات تجارية وهمية.وذلك دون وجود المؤهلات العلمية والطبية التي تؤهله لإنتاج تلك الأدوية، طبقًا للمواصفات الطبية، ويقوم بطرح منتجاته للبيع بالصيدليات لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.