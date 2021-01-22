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اقتصاد

«الإفريقي للبناء»: عمالة المقاولات تتطلب عناية خاصة لاستكمال المشروعات

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، على أهمية مواجهة التداعيات والآثار السليبة على شركات المقاولات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد محليا وعالميًا بطرق استباقية، يجب على الشركات القيام بعمل تقييم وتخطيط للأعمال الإدارية في هذه القطاعات المحددة، فإذا تناولنا على سبيل المثال قطاع العقود فإن على الشركات التعرف على حقوقها ومسؤولياتها التعاقدية نحو كل مشروع من أجل تقليل النزاعات المستقبلية بشكل أكبر، وعلى وجه الخصوص يجب النظر بعناية في البنود التي تشير إلى القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو التدخل الحكومي أو التغييرات التشريعية.

وتابع «عبد العزيز » لـ«الدستور» أنه وفيما يخص عمالة قطاع المقاولات يتطلب الأمر عناية خاصة لاسكتمال المشروعات الجاري تنفيذها، ويشير أن إدارة تكاليف الموظفين والمشاركة في مواجهة اضطراب الأعمال، حيث تحتاج الشركات خلال فترة إلى تقييم عملية خفض تكاليف الأفراد وتخفيض الأجور وضغط النفقات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إيجاد بدائل للدفع النقدي مع القدرة على التخطيط الجيد، وتقييم متطلبات الموظفين، والعمل على الاحتفاظ بالموظفين المهرة الرئيسيين.

من جانبه يري الدكتور مالك دنقلا عضو الاتحاد الافريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن فيما يخص أمن الموقع (الصحة والسلامة) عمالة قطاع التشييد والبناء، أن يجب تقلص عدد كبير من العمالة وتقسمها لعديدة دورات على مدار اليوم مع الآخذ فى الاعتبار فصل الشتاء شديد البرودة ويجب مراعاة أن يكون هناك تدابير أمنية مناسبة للمواقع وإجراءات مطبقة للحفاظ على البنية التحتية للمواقع الهامة؛ وكذلك تجنب أية مخاطر على الصحة والسلامة على المدى القصير؛على أن تتم مراجعة سياسات التأمين بالتفصيل لضمان الالتزام بجميع متطلبات التغطية للمواقع المغلقة،أو إذا كان هناك صعوبة في ذلك يجب على الفور التعامل مع شركات التأمين.

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