وزير الاتصالات يشهد إعلان شراكات مع عدد من شركات التكنولوجيا العاملة بمصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعلان شراكات جديدة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة في مصر وهم "اي بي ام" IBM، و"سيسكو" Cisco، و"في ام وير" VMWare؛ و"مايكروسوفت" Microsoft، و"امازون ويب سيرفيسز" Amazon Web Services؛ وذلك بهدف صقل المهارات التقنية للطلاب الملتحقين بالمبادرة، ونشر الوعى بأحدث اتجاهات التكنولوجيات الرقمية، وتوفير فرص متميزة للتدريب المهنى، ومنح شهادات معتمدة، وتقريب الطلاب من سوق العمل.يأتي ذلك في إطار تفعيل وتنفيذ مبادرة "بناة مصر الرقمية" DEBI وهى منحة من الدولة للمتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للحصول على الماجستير المهنى في مجالات الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية.هذا وقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع أربع شركات؛ حيث وقع عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية؛ فيما وقع من جانب الشركات كل من المهندس وائل العبدوش مدير عام شركة "أي بي ام " IBM مصر، والمهندس أيمن الجوهرى الرئيس التنفيذى لشركة "سيسكو" Cisco مصروشمال افريقيا والمشرق العربى، وعمرو صلاح مدير عام شركة "في ام وير" VMWare مصر وشمال افريقيا والمشرق العربى، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة "مايكروسوفت" Microsoft مصر؛ وذلك بحضور الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن هذا التوقيع يعد خطوة وثابة فى مجال بناء القدرات الذى يعد محورا رئيسيا فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقوام رؤيتها لبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تقدم نموذجا فريدا للتعاون المثمر بين الحكومة ممثلة فى الوزارة والشركات العالمية العاملة فى مجالات التكنولوجيا بمصر لسد الفجوة المهنية بالقطاع وتخريج جيل من المهنيين المتخصصين من خلال اتاحة تدريب تقنى وعملى تقدمه الشركات العالمية لاكساب الطلاب خبرات عملية وصقلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالشركات، بالإضافة الى التعليم الأكاديمى بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، وكذلك التدريب على مجموعة من المهارات الشخصية ومهارات اللغة الإنجليزية التى يتلقاها الطالب من خلال شركات متخصصة، وذلك الى جانب تنمية الوعى الثقافي لهم بهدف خلق مصفوفة متكاملة من المهارات التى يكتسبها الطلاب الملتحقين بالمبادرة بما يؤهلهم للمنافسة على الصعيدين المحلى والعالمى.وأوضح الوزير أن مقترحات الشركات ومتطلباتهم ساهمت فى بلورة المبادرة فى شكلها الحالي؛ مؤكدا على أن المبادرة مجانية تتحمل كلفتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف الى اعداد كوادر لبناء مصر الرقمية، وبما يسهم فى جعل مصر مركزا إقليميا فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.هذا ويتضمن التعاون مع الشركات في مبادرة بُناة مصر الرقمية أربعة محاور رئيسية هي نشر الوعى بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عقد ورش عمل تطبيقية في المجالات التكنولوجية المختلفة، والمشاركة في ندوات تثقيفية للطلاب خلال فترة الدراسة، وتنظيم هاكاثون للطلاب لمعالجة التحديات الحالية باستخدام التكنولوجيا، فيما يتمثل المحور الثاني في اتاحة تدريب مهني وشهادات معتمدة من خلال توفير دورات تدريبية في مسارات الدراسة على المنصات التقنية الخاصة بالشركات لتطوير مهارات الطلاب في استخدام تلك المنصات.ويشمل المحور الثالث للتعاون، إتاحة فرص للتدريب للطلاب في مشاريع تطبيقية ودعم مشروعات التخرج في مسارات المبادرة المختلفة من خلال مشاركة الطلاب في تنفيذ مشاريع فعلية للشركات ضمن مشاريع التخرج، والمشاركة في لجان تقييم وتنقيح أفكار مشروعات التخرج الخاصة بالطلبة لتلائم متطلبات سوق العمل؛ فيما يتمثل المحور الرابع في ربط الطلاب بسوق العمل من خلال المشاركة في المجلس الاستشاري للمبادرة، والمشاركة في تطوير المناهج لتواكب متطلبات سوق العمل، وتوفير الوصول إلى الشبكات المهنية، بالإضافة الى توفير فرص عمل للطلاب المتخرجين.هذا ويهدف التعاون مع شركة "أي بي ام" مصر إلى تأهيل الطلاب الذين يتم اختيارهم من جانب الوزارة للالتحاق بمبادرة بُناة مصر الرقمية باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة لشركة IBM مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتحليل البيانات وانترنت الأشياء وذلك من خلال منصة IBM الأكاديمية للمهاراتIBM Skills Academy، ومبادرة افريقيا أمة رقمية IBM Digital Nation Africa بهدف تنمية قدراتهم الرقمية؛ وتشارك IBM مصر في المبادرة بمحاضرات التوعية بمجالات التكنولوجية المتقدمة، وتقديم التدريب المهني ومنح الشهادات للدارسين وتنظيم مسابقة هاكاثون في نهاية التدريب للمتميزين وربطهم بسوق العمل.وقال المهندس وائل عبدوش مدير عام شركة" أي بي ام " IBM مصر يعد الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من أهم أولويات شركة IBM والتي لديها قطاع عريض من البرامج والمبادرات للشباب بمختلف المراحل العمرية تطبقها الشركة على المستوى العالمي." وأضاف" يسعدنا التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة بناة مصر الرقمية من خلال إتاحة منصاتنا التكنولوجية لتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري في القرن الـ٢١ مما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث لدعم عجلة التحول الرقمي".فيما يهدف التعاون مع شركة سيسكو Cisco مصر إلى تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال الأمن السيبرانى وذلك من خلال تقديم برنامج متكامل يعتمد على مناهج أكاديمية سيسكو للشبكات Cisco Networking Academy والحصول على شهادات معتمدة من الأكاديمية؛ وقد صرح المهندس أيمن الجوهري المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو" Cisco مصر: "تفخر سيسكو بالعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسريع تنفيذ أجندة الرقمنة الوطنية. ونؤكد على التزامنا بدعم مبادرات تنمية القدرات التقنية للشباب ونتطلع إلى تعزيز مساهمتنا لإنجاح جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر".بينما يهدف التعاون مع شركة "في أم وير" VMware إلى تعزيز المهارات التقنية والمهنية لدى الطلاب من خلال توفير التدريب والتعليم التقني في مجال جهود التحول الرقمي المرتكز على حلول شركة "في إم وير" التقنية؛ وبموجب هذا الاتفاق، سيعمل الجانبان على تطوير نموذج حديث يتألف من عدة مراحل للتدريب على تقنيات شركة "في إم وير"، تتولى تنفيذه مبادرة "بُناة مصر الرقمية" من خلال برنامج "تدريب المدربين" الخاص بها في مجال الحوسبة السحابية.كما ستصبح المبادرة بموجب هذا الاتفاق شريكًا لأكاديمية في إم وير لتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يتيح لها الاستفادة من كافة البرامج والمساقات التعليمية والتدريبية التي توفرها الأكاديمية، وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.وقال عمرو صلاح المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام لدى "في إم وير" VMware: "يسعدنا التعاون مع مبادرة بُناة مصر الرقمية في هذه المبادرة التعليمية من خلال أكاديمية في إم وير لتكنولوجيا المعلومات، حيث ستساعد هذه الاتفاقية الشباب في مصر على اكتساب مهارات قيّمة في الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأمن السيبراني، كما ستمكّنهم من النجاح في مستقبل مبنى على التحول الرقمي. وسيؤدى ذلك إلى تعزيز آفاق الحياة المهنية للشباب ودعم خطة مصر الطموحة لتصبح مركزًا عالميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار استراتيجية مصر الرقمية".ويهدف التعاون مع شركة مايكروسوفت Microsoftإلى تقديم دورات تكنولوجية توعوية لطلاب المبادرة، وتدريب الطلاب على مهارات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مسار تدريبي على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتنظيم مجموعة من الهاكاثون للطلاب لحل مشكلات حياتية وتحديات باستخدام التكنولوجيا، فضلا عن ربط خريجي مبادرة بُناة مصر الرقمية بشبكة شركاء اعمال مايكروسوفت للحصول على فرص عمل محتملة؛ ومن جانبها قالت المهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت Microsoft مصر: "نفخر بدعم "مبادرة بُناة مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تأتى هذه الشراكة من منطلق التزامنا الراسخ بأهمية رفع القدرات التكنولوجية للشباب المصري الواعد بعلوم البيانات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي، وبناء خبراتهم العملية، وتمكينهم من التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية وأخذ مكانهم الريادي في سوق العمل التنافسي بما يضمن الارتقاء بالاقتصاد الرقمي المصري وجعله ضمن أقوى الاقتصادات العالمية في هذا المجال تماشيًا مع مبادرة مصر الرقمية".كما يتم التعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لتقديم برنامج تدريبي جديد لدعم مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والذى يوفر مجموعة من برامج التعليم والتدريب عن بُعد ومنح الشهادات بهدف تسريع تعلم تقنيات الحوسبة السحابية وتطوير مهارات الشباب مع التركيز على المجالات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلم الروبوتات والأمن الإلكتروني. وسيتمكن المشاركون من الاستفادة من محتوى أمازون ويب سيرفيسز ومجموعة من برامج التدريب وورش العمل عن بُعد بالإضافة إلى مسارات للحصول على شهادات من AWS، لدعم جاهزية واستعداد الشباب في مصر.وقالت الدكتورة عزة الشناوي مدير العمليات في مصر ورئيس قطاع التعليم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمازون ويب سيرفيسز AWS: "يسرنا التعاون مرة أخرى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر لتدشين مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير خبرات ومهارات المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر وتزويدها بمهارات جديدة تمكنها من المساهمة في دعم نمو وتطوير مختلف قطاعات الأعمال في مصر. ويوفر برنامج الحوسبة السحابية من أمازون ويب سيرفيسز مجموعة من خيارات التعلم، بما في ذلك مسارات للحصول على شهادات من AWS معترف بها عالميًا".يذكر أن مبادرة بُناة مصر الرقمية قد أطلقت في سبتمبر الماضي في حضور السيد رئيس الجمهورية؛ ويحصل خريجي المبادرة على درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية في إحدى التخصصات المتعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة في المهارات القيادية والإدارية، وأخرى في اللغة الإنجليزية.الجدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ عدد من الخطوات الفاعلة في إطار المبادرة؛ حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء أكاديميين دوليين مثل جامعة ولاية أوهايو الأمريكية وجامعة أوتاوا الكندية لتوفير ماجيستير مشترك، كما تم عقد شراكات مع جهات دولية عاملة في مصر مثل Dale Carnegie وBerlitz لتنمية المهارات الشخصية والقيادية واللغوية للطلاب، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإعداد المقر الأول للمبادرة؛ وذلك الى جانب عقد اختبارات القبول واختيار طلاب الدفعة الأولى.ومن المقرر عقد أول لقاء تعريفي لمبادرة بُناة مصر الرقمية يوم 27 يناير؛ بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العالمية المشاركة بالمبادرة وطلاب الفصل الدراسي الأول ربيع 2021؛ وتتضمن فعاليات اللقاء استعراض كافة التفاصيل والأنشطة الخاصة بالفصل الدراسي الأول وما تشمله من جدول دراسي وتخصصات واللوائح الملزمة للمبادرة، كما ستقوم الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا والمهارات القيادية واللغوية بعرض ما ستقدمه من محتوى وأنشطة ودوارات تدريبية لتأهيل الطلبة في كل تخصص.