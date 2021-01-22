باكستان تحث إدارة بايدن على الالتزام بعملية السلام الأفغانية

حث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للالتزام بمواصلة عملية السلام والمصالحة الأفغانية وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.وأكد قريشي في مقابلة صحفية- نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أن باكستان تتطلع إلى العمل عن كثب مع الإدارة الأمريكية الجديدة.وقال إن باكستان قامت بتسهيل الحوار بين أمريكا وحركة طالبان أفغان ومباحثات السلام المباشرة بين الأطراف الأفغانية، مطالبا أمريكا الالتزام بالاتفاقيات.وحذر قريشي من دور "مفسدين" يحاولون تخريب عملية السلام ولا يرغبون أن يروا أفغانستان مستقرة وآمنة.