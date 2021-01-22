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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الكرملين: نؤيد الإبقاء على معاهدة «ستارت 3» وتمديدها

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:17 م
جريدة الدستور
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قال دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، إنه:" مما لا شك فيه أن روسيا تؤيد الإبقاء على معاهدة "ستارت 3"، وتمديد هذه المعاهدة من أجل الحصول على فترة زمنية لإجراء مفاوضات مناسبة واتصالات مناسبة".

ورحب المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، بالإرادة السياسية للولايات المتحدة لتمديد معاهدة "ستارت 3"، مؤكدًا أن الكثير يعتمد على التفاصيل التي يجب دراستها.

وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نرحب بالإرادة السياسية للإدارة الأمريكية الجديدة لتمديد هذه الوثيقة، ولكن كل هذا يتوقف على تفاصيل هذا الاقتراح الأمريكي"، مشيرا إلى أنه ليس مستعدا في الوقت الحالي للتعليق على هذا الاقتراح بأي شكل من الأشكال لأنه لم تتم دراسته بعد.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أعلنت، أمس الخميس، للصحفيين أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن ستسعي لتمديد معاهدة "ستارت 3" لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع روسيا.

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