وكيل صحة القليوبية الجديد يبحث إعادة ترتيب دولاب العمل بالمستشفيات

تسلم الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة والسكان مهام عمله رسميًا وكيلا للوزارة حيث وصل إلى مبنى ديوان عام المديرية ليتسلم عمله وكيلا لوزارة الصحة خلفا للمرحوم الدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة السابق والذي وافته المنية أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.و فور استلامه العمل رسميا عقد أول اجتماع بقيادات مديرية الصحة لبحث إعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة لا سيما تزامنا مع خطة الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.وقد بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد ثم قراءة الفاتحة والدعاء لوكيل الوزارة الراحل ثم ناقش وكيل الوزارة التعامل مع الوضع الصحي الحالى المصاحب لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وطرق تنظيم العمل داخل المستشفيات التابعة للوزارة والتعاون مع المستشفيات الغير تابعة من التأمين الصحي والمستشفيات التعليمية والجامعية ووضع آليات غير تقليدية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيتم استيعاب أكبر عدد ممكن من مرضى فيروس كورونا سواء حالات الاشتباه أو من تأكدت إيجابية مسحاتهم.