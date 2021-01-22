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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق منشأتين و17 غرامة فورية بحملة شرق الإسكندرية (صور)

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:57 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أغلق حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، خلال حملة مسائية، منشأتين تجاريتين؛ مقهى بميدان مصطفى كامل ومغسلة بشارع دارا سيدي جابر، لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما غرمت الحملة ١٧ فرد مبلغ ٥٠ جنيه لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة كما أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وفي سياق آخر تم الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وإزالة الحواجز التي تُعيق حركة المواطنين أمام ٤٩ و٤٧ شارع وينجت، كما استهدفت الحملة شارع العشرين الظاهرية قبلي وأزالت التعديات على الطريق العام.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية كما أقرها مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات الحازمة وفرض الغرامات الفورية حيال المخالفين.

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