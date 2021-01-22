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رزق السيد.. فنان دمياطي يبزر رسمه على محولات الكهرباء

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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منذ أن كان في المرحلة الابتدائية، بدأ في استخدام الريشة ويرسم على كل شيء، فالرسم كان الهواية التي لا يكل ولا يمل منها رزق السيد إبراهيم، فلكل منا نصيب من اسمه وهذا ما حدث مع رزق، رزقه الله الموهبة وزرع فيه حبُ الخير والمساعدة على جعل كل ما تراه العيب قبيحًا يحوله بأنامله البسيطة وعينه التي ترسم من محول كهرباء في الشارع لوحة فنية لا تكل من رؤيتها، وترى بصمته في العديد من محولات الكهرباء في محافظة دمياط.

قال رزق لـ"الدستور": " تعلمتُ الرسم منذ الصغر برغبتي في تطور الموهبة، حيث قمتُ بزيادة خبرتي العملية من خلال عملي كمعلم بالتعليم الفني، في تدريس الزخرفة والإعلان، رسمت المئات من الصور ولكن لا تزال صورة الرجل العجوز بتفاصيلة الدقيقة وتجاعيد وجه التى قمتُ برسمها بالزيت هي الأقرب لقلبي".

وتابع:"الحكاية بدأت منذ طلب منى الحي بقرية الصيادين بعد تطويرها الرسم على محولات الكهرباء، خاصة بعدما لم يعد عملي مثل السابق إثر تداعيات فيروس كورونا، فوافقت بالطبع وبعضها كان بأجر والبعض الآخر عمل تطوعي مني، وبالفعل بدأت مع رئاسة الحي بأربعة محولات، ومن ثم العديد والعديد من المحولات الأخرى التي أبدلت شكلها بالمتابعة من جانب الدكتورة رانيا خالد من إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة".

وعن تفاصيل الرسم على المحول قال:"ردود الناس هي التي شجعتني على الاستمرار في الرسم الخاص بالمحولات حيث يستغرق المحول حوالي يوم أو يومين بحسب الشغل المرسوم، وتعتبر مدينة دمياط هي الإلهام بالنسبة لي في العديد من اللوحات، متمنيًا أن يستطيع أن يرسم على كافة المحولات الكهربائية للتغيير من شكلها الحالي لما له من أثر نفسي طيب على نفوس كل من يراها".

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