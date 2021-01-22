سفر ووصول 23 ألف راكب عبر 225 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، انطلاق ووصول 225 رحلة دولية وداخلية وتجارية "البضائع" لنقل ما يقرب من 23 ألف راكب بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة الى البلاد خلال الفترة المقبلة.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، فضلًا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات ومكاتب والمنشآت التابعة للمطار، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات وأطقم الطائرات، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.