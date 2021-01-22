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عالم

الأمم المتحدة تدين التفجير الإرهابي المزدوج وسط بغداد

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
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أدانت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد؛ وأسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيدة جينين هينيس بلاسخارت، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "أشعر بصدمة وغضب بالغين إزاء الوحشية والشر المتعمد للهجوم الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران، حيث وقع التفجيران عمدًا للتسبب في قتل وإصابة المدنيين عشوائيًا.. وبالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة بأكملها في العراق، أود أن أعرب عن تعازينا القلبية لأولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه الهجمات، وأتمنى الشفاء العاجل لمن جُرحوا".

وأضافت بلاسخارت: أنه "تم اختبار العراقيين مرارًا وتكرارًا من قبل أولئك الذين يسعون إلى جلب الفوضى والقمع إلى بلدهم... وقد عانوا كثيرا من الإرهاب في الماضي وضحوا بالكثير لتحرير أرضهم من ويلاتها، ومرة أخرى لن تُرهب هذه الهجمات الجبانة الشعب العراقي، فالآن هو وقت الوحدة، ويجب أن تنصبّ كل الجهود الوطنية على ضمان أمن الشعب".

ودعت المسئولة الأممية- وفقا للبيان- إلى محاسبة المسئولين عن هذا العمل الشنيع محاسبة كاملة، مبينة أن الغلبة لصمود ووحدة شعب العراق على الدوام، وهذه الأعمال الدنيئة لن تضعف مسيرة العراق نحو الاستقرار والازدهار، مؤكدة مواصلة الأمم المتحدة دعم العراق وشعبه في السعي لتحقيق مستقبل ينعم بالاستقرار والسلام.

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