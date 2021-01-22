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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

كيف يحمي أصحاب الأمراض المزمنة أنفسهم من كورونا؟

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:42 م
جريدة الدستور
سمر محمدين
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منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في مختلف دول العالم مع مطلع عام 2020 خلفت ورائها الكثير من الإصابات والوفيات، وشكلت الحالات التي تعاني من الأمراض المزمنة معدلات كبيرة ضمن الإصابات التي حصدها الفيروس المستجد على مدار الشهور الماضية.

ومع بدء ارتفاع تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، أقر مجلس الوزارء توجيهات بتخفيض أعداد الموظفين على مستوى قطاعات الدولة، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك بما لا يؤثر على سير العمل، مع الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم كإجراء احترازي في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

و بحسب تقرير صادر عن المعهد الوطني الإيطالي للصحة بشأن خصائص المرضى، فإنه في بداية الوباء كان 99 ٪ من مرضى فيروس كورونا المكستجد، ممن لديهم مرض مزمن واحد على الأقل، قبل إصابتهم بكورونا، وهو ما أدي إلى تأخر حالتهم الصحية وتعرض عدد منهم إلى الوفاة، وترصد "الدستور" فيما يلي كيفية تجنب الإصابة بالفيروس بين الحالات التي تصاحبها أمراض مزمنة.

قال أشرف حاتم، وزير الصحة السابق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أكد أن الأشخص ممن يعانو ن من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد، والكلى المزمنة أو غيرهم من الأمراض، هم لأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذا يجب عليهم الحرص الشديد في أوقات ذروة انتشار الفيروس وحماية أنفسهم بشكل جيد من خلال اتباع الإجراءات الصحية.

وتابع "حاتم" قائلًا أنه يأتي ارتداء الكمامة الطبية الوقائية على رأس الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها من قبل جميع المواطنين، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة لتجنب انتشار المرض.

و أوضح وزير الصحة السابق وعضو اللجنة العليا للفيروسات أن الحالات المصابة بالأمراض المزمنة يجب أن يتلقوا جرعات اللقاح الخاصة بالفيروس، بسبب كونهم الأكثر عرضة لاحتمالية الإصابة بفيروس كورونا

من جانبه أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن فيروس كورونا المستجد قد حصد العديد من الإصابات في حالات الأمراض المزمنة، إذ ارتفعت معدلات لإصابة والوفيات بالنسبة للأشخاص والحالات التي تعاني من أمرض مزمنة مثل القلب وامراض الكلى والكبد وكذا امراض السكر وغيرها من الأمراض المزمنة.

وشدد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل أصحاب الأمراض المزمنة، وتجنب النزول إلى الشوارع، والابتعاد عن التكدس والزحام قدر الإمكان.

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